В США рассказали о мешающей наступлению ВСУ российской тактике

Наступление российских войск на Купянск Харьковской области мешает Вооруженными силам Украины (ВСУ) мобилизовать силы для продолжения атак в Запорожской области. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

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По заявлению WSJ, за последнюю неделю значительно увеличилось количество обстрелов артиллерией России позиций ВСУ, а российские части начали пробиваться к восточному берегу реки Оскол.

Тактика России мешает Украине мобилизовать силы для прорыва в Запорожье, сказано в материале WSJ. Это угрожает Киеву затяжным конфликтом, в котором Москва будет иметь преимущество.