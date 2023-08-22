В Анкаре прокомментировали слухи о «тайных переговорах» по зерновой сделке
Власти Турции не ведут тайных переговоров по зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента страны.
До этого о ведении переговоров по данному вопросу писали западные СМИ.
Собеседник агентства указал на то, что власти осведомлены о соответствующих публикациях. По его словам, «они не стоят комментариев».
Источник подчеркнул, что на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина заявил о работе Анкары над возобновлением зерновой сделки с учетом ожиданий всех сторон.
По словам собеседника, сейчас страна настроена на то, чтобы препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах.
«Других целей у турецкой стороны нет, ведется открытый, искренний диалог со всеми сторонами, которые осведомлены о наших целях», - уточнил источник агентства.
Россия приостановила участие в черноморской инициативе 17 июля. Российские официальные лица объяснили это тем, что требования Москвы, прописанные в соглашении, не были выполнены.