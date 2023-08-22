В Анкаре прокомментировали слухи о «тайных переговорах» по зерновой сделке

Власти Турции не ведут тайных переговоров по зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента страны.

До этого о ведении переговоров по данному вопросу писали западные СМИ.

Собеседник агентства указал на то, что власти осведомлены о соответствующих публикациях. По его словам, «они не стоят комментариев».

Источник подчеркнул, что на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина заявил о работе Анкары над возобновлением зерновой сделки с учетом ожиданий всех сторон.

По словам собеседника, сейчас страна настроена на то, чтобы препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах.

«Других целей у турецкой стороны нет, ведется открытый, искренний диалог со всеми сторонами, которые осведомлены о наших целях», - уточнил источник агентства.