Тайвань заявил о выходе из Центральноамериканского парламента

Власти Тайваня заявили о немедленном выходе из Центральноамериканского парламента (PARLACEN) после того, как его депутаты выступили с предложением лишить остров статуса постоянного наблюдателя при организации и пригласить в этом статусе КНР. Об этом заявило внешнеполитическое ведомство Тайваня.

"Мы выражаем решительный протест. В целях защиты суверенитета и достоинства было принято решение начиная с сегодняшнего дня официально выйти из Центральноамериканского парламента", - сказано в заявлении на сайте ведомства.

Как указывается в сообщении на странице Центральноамериканского парламента в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), заседание этого регионального объединения 21 августа большинством голосов одобрило включение Китайской Народной Республики в состав PARLACEN в качестве государства-наблюдателя по просьбе парламентской фракции Никарагуа. Тайвань имел статус постоянного наблюдателя при PARLACEN с 1999 года.

Центральноамериканский парламент был создан в октябре 1991 года для укрепления интеграции, организации диалога и примирения в Центральной Америке, а также для развития стран региона. В объединение входят Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Сальвадор. Штаб-квартира находится в Гватемале. Решения парламента носят рекомендательный характер.

В настоящий момент среди участников Центральноамериканского парламента только у Гватемалы установлены дипломатические отношения с Тайванем.