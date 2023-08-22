Бербок призвала правительство ФРГ одобрить поставки ракет Taurus Украине

«За последние полтора года мы увидели, насколько важна наша военная поддержка для самообороны Украины. Германия внесла важный вклад в противовоздушную оборону и будет продолжать это делать», — сказала дипломат, добавив, что в вопросе отправки ракет Taurus для правительства Германии «каждый день на счету».