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Бербок призвала правительство Германии одобрить поставки ракет Taurus Украине

Берлин должен как можно скорее одобрить поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). С таким призывом выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует газета Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Бербок призвала правительство ФРГ одобрить поставки ракет Taurus Украине
© РИА Новости

«За последние полтора года мы увидели, насколько важна наша военная поддержка для самообороны Украины. Германия внесла важный вклад в противовоздушную оборону и будет продолжать это делать», — сказала дипломат, добавив, что в вопросе отправки ракет Taurus для правительства Германии «каждый день на счету».

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также поприветствовала согласие Дании и Нидерландов предоставить Украине истребители американского производства F-16.

Ранее в бундестаге призвали поставить Украине ракеты Taurus как можно скорее. С соответствующим заявлением выступила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она отметила, что депутаты «должны принять решение быстро».

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