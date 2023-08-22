Власти Кривого Рога заявили о повреждении энергетической инфраструктуры

Ракетный удар привел к повреждению объектов энергетической инфраструктуры в Кривом Роге и частичному отключению потребителей. Об этом заявил мэр украинского города Александр Вилкул, пишет РИА Новости.

По его словам, несколько больниц вынуждены были перейти на генераторы, однако электроснабжение в них уже восстановлено.

«Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск. Частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта», — написал он в своем Telegram-канале.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября прошлого года, после теракта на Крымском мосту, организаторами которого были названы украинские спецслужбы.

17 июля 2023 года произошел новый теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь-подросток была ранена.