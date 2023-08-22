Трамп намерен «сдаться» властям по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

Бывший президент США Дональд Трамп намерен 24 августа приехать в тюрьму округа Фултон и сдаться властям по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом пишет телекомпания CNN.

По данным источников издания, эта дата была согласована представителями бывшего главы Белого дома с окружной прокуратурой. Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов дела сдаться властям не позднее 25 августа.

При этом, помимо стандартного фотографирования и снятия отпечатков пальцев, Трампу впервые будет необходимо внести залог в $200 тысяч.

Также бывшему президенту США судебным приказом «прямо запрещено» использовать социальные сети для оказания давления на участников процесса, в том числе и «с помощью репостов сообщений».

Сам Трамп подтвердил информацию о том, что намерен сдаться властям по четвертому уголовному делу, возбужденному в отношении него с начала года, и назвал сложившуюся ситуацию «охотой на ведьм».

«Я поеду в Атланту, штат Джорджия, в четверг для того, чтобы быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фэни Уиллис», - написал он в своей соцсети Truth Social.

Минюст США ведет параллельные расследования нескольких дел, открытых против Трампа. В частности, экс–президента обвиняют в небрежном обращении с секретными документами, попытке купить молчание звезды фильмов для взрослых и вмешательстве в выборы в округе Фултон (штат Джорджия).