Пока вы спали: последствия падения БПЛА в Красногорске и условия передачи Киеву F-16

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В Красногорске в многоэтажном жилом доме выбило стекла

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В одном из жилых многоэтажных домов в подмосковном Красногорске нарушено остекление, сообщает ТАСС.

Также повреждено несколько находящихся у дома машин. По предварительным данным, никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили два ударных беспилотника в Московской области, один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.

Трамп договорился об освобождении под залог

Бывший американский лидер Дональд Трамп договорился на освобождение под залог в размере 200 тысяч долларов, сообщает CNN.

Это произошло после того, как его адвокаты встретились с сотрудниками офиса окружного прокурора округа Фултон. Именно там бывший глава государства должен был сдаться под стражу.

Политика обвиняют по 38 пунктам, в то числе – во вмешательство в президентские выборы.

Один из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам в Москве успел скрыться в ОАЭ

В рамках расследования уголовного дела о трагической экскурсии в подземных коллекторах Москвы два человека объявлены в розыск, сообщает «Газета.ру».

Среди них — руководитель компании «Спутник» Александр Ким и генеральный директор компании «Авангард» Александр Лазовский. Последний успел уехать из России и находится, предположительно, в ОАЭ.

Компания «Спутник», предлагавшая билеты на экскурсию по подземным коллекторам Москвы, не имела официальной регистрации. В настоящее время силовые структуры разыскивают ее генерального директора Александра Кима.

Как считает следствие, организаторы подземных туров не могли не знать о рисках, которым подвергали своих клиентов.

Пентагон выдвинул Киеву условия для получения F-16

Украинской армии необходимо выполнить ряд условий до того, как Вашингтон даст свое согласие на передачу американских самолетов F-16, сообщает «Ура.ру».

Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии. Среди них называется обучение английскому языку и логистика на земле. Когда эти критерии будут выполнены, США будут в состоянии одобрить трансфер.

Маск сообщил о разговоре с Путиным насчет Украины в 2022 году

Американский бизнесмен Илон Маск осенью 2022 года провел разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на New Yorker.

Как заявили высокопоставленные чиновники в Министерстве обороны Соединенных Штатов, в ведомстве были заинтересованы в предоставлении компании Маска SpaceX с помощью системы Starlink доступа в интернет бойцам на Украине. При этом миллиардер был обеспокоен тем, что технологии применяются в военных целях.

В одном из разговоров с чиновниками из Пентагона Маск указал, что в октябре прошлого года беседовал с Путиным. Обсуждалась ситуация на Украине.