У Москвы есть все для того, чтобы «раздавить» Украину , но президент России Владимир Путин этого не делает, так как видит в украинцах православных христиан. Об этом Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast.

По его словам, у России в резерве 300 тысяч солдат, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. Макгрегор отметил, что у Москвы есть все для того, чтобы победить Вооруженные силы Украины (ВСУ), но российские войска до сих пор этого не сделали. «Потому что Путин видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И это непостижимо для людей, которые подвержены пропаганде, утверждающей, что Путин — это зло», — объяснил эксперт политику РФ.