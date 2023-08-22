Байден вспомнил, что при пожаре едва не потерял жену, машину и кошку

Президент США Джо Байден, выступая на Гавайях, куда он прибыл после сильных пожаров на острове Мауи, рассказал местным жителям, что при пожаре, случившемся более 15 лет назад в его доме, он почти потерял жену, машину и кошку, сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, молния, ударив в дом, повредила проводку. В результате этого, сказал президент, он почти потерял свою супругу Джилл, автомобиль Corvette 1967 года выпуска и кошку.

Примечательно, что в публикациях американских СМИ 2004 года сообщалось, что дом сенатора Байдена при возгорании от молнии почти не пострадал. Так, пожар охватил лишь кухню дома. Жена Байдена, чье здоровье не пострадало, самостоятельно вызвала пожарных. Огонь был взят под контроль в течение 20 минут.