Трамп предположил, что США опасаются его бегства в Россию

"Фэни Уиллис настояла на $200 тыс. залога для меня. Полагаю, она сочла, что есть риск того, что я могу улететь куда-то далеко, может быть в Россию <...>, чтобы после этого меня никто не увидел и не услышал", - написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп подтвердил, что 24 августа прибудет в штат Джорджия в тюрьму округа Фултон для того, чтобы сдаться властям и пройти через формальную процедуру ареста, на которой его обыщут, сфотографируют, а также возьмут отпечатки пальцев. Данное дело станет для него первым, по которому ему нужно будет внести залог в $200 тыс. Процедуры ареста по трем другим уголовным делам в отношении бывшего американского лидера не предполагали внесения залога для освобождения из-под стражи. Кроме того, по соглашению представителей Трампа и прокуратуры ему запрещено оказывать давление на стороны процесса, в частности на других ответчиков и свидетелей, в том числе посредством "постов в социальных сетях или репостов сообщений других лиц в социальных сетях".