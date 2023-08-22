Байдена встретили на Гавайях плакатами с нецензурной бранью

Американского лидера Джо Байдена, который прилетел на Гавайи, чтобы оценить ситуацию после лесных пожаров, на пути следования его автоколонны сопровождали недовольные люди с плакатами с нецензурной бранью, сообщает РИА Новости.

Также они содержали лозунги в поддержку экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Некоторые граждане держали плакаты с надписями: «Трамп победил» и «к черту Байдена». Автоколонна с главой государства и его сопровождением на пути следования проезжала мимо сожженных блоков домов, внутри которых можно заметить искореженные огнем металлические предметы.

Природный пожар вспыхнул 9 августа на острове Мауи на Гавайях. Из-за сильного ветра огонь распространился на туристический городок Лахайна, который полностью выгорел. Без жилья остались как минимум 4,5 тысячи человек. 114 человек погибли.