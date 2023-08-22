Байдена встретили на Гавайях плакатами с нецензурной бранью
Американского лидера Джо Байдена, который прилетел на Гавайи, чтобы оценить ситуацию после лесных пожаров, на пути следования его автоколонны сопровождали недовольные люди с плакатами с нецензурной бранью, сообщает РИА Новости.
Также они содержали лозунги в поддержку экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Некоторые граждане держали плакаты с надписями: «Трамп победил» и «к черту Байдена». Автоколонна с главой государства и его сопровождением на пути следования проезжала мимо сожженных блоков домов, внутри которых можно заметить искореженные огнем металлические предметы.
Природный пожар вспыхнул 9 августа на острове Мауи на Гавайях. Из-за сильного ветра огонь распространился на туристический городок Лахайна, который полностью выгорел. Без жилья остались как минимум 4,5 тысячи человек. 114 человек погибли.
Байден подвергся критике за слишком позднюю реакцию на пожар. Он впервые высказался о стихии спустя около недели, а до этого с улыбкой отказался комментировать количество погибших. Кроме того, пока бушевала стихия, президент проводил выходные в своем пляжном доме в штате Делавэр.