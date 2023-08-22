Вашингтону необходимо начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине до того, как наступление России завершится успехом, а российский лидер Владимир Путин объявит о победе над Западом. Об этом заявили консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков в материале для издания National Interest.

По их мнению, Штатам нужно обратить внимание на поведение России на поле боя, а также на экономику, которая остается относительное стабильной. Также эксперты напомнили, что Владимир Путин не отказывается от стремления достигнуть всех намеченных целей специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры. Такой намек можно увидеть в заявлении представителя альянса Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины, считает обозреватель Advance.