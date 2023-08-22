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США посоветовали срочно начать мирное урегулирование конфликта на Украине

Вашингтону необходимо начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине до того, как наступление России завершится успехом, а российский лидер Владимир Путин объявит о победе над Западом. Об этом заявили консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков в материале для издания National Interest.

Консультант Госдепа США призвал начать мирное урегулирование конфликта на Украине
© globallookpress.com

По их мнению, Штатам нужно обратить внимание на поведение России на поле боя, а также на экономику, которая остается относительное стабильной. Также эксперты напомнили, что Владимир Путин не отказывается от стремления достигнуть всех намеченных целей специальной военной операции.

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Ранее сообщалось, что НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры. Такой намек можно увидеть в заявлении представителя альянса Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины, считает обозреватель Advance.

По словам журналистов, в ходе контрнаступления украинцам не удалось пробить российскую линию обороны и вернуть себе утраченные территории. Обозреватели утверждают, что Запад принудит Зеленского сдаться, отмечая, что это лишь вопрос времени.

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