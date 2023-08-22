Экс-разведчик США Риттер: в США определяют Россию через слово «Путин»
Американцы не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут её объяснить, является глава государства Владимир Путин, сообщил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик США Скотт Риттер, который побеседовал с российским журналистом Владимиром Соловьёвым.
По словам эксперта, в США «не знают Россию» и не представляют, «как её объяснить». По его словам, это происходит из-за «степени невежества».
«Мы и о нём [о президенте РФ] ничего не знаем, но Путин — это ответ на всё», — отметил Риттер.
Рамблер: главные новости