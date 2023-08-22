Экс-разведчик США Риттер: в США определяют Россию через слово «Путин»

Американцы не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут её объяснить, является глава государства Владимир Путин, сообщил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик США Скотт Риттер, который побеседовал с российским журналистом Владимиром Соловьёвым.