Ким Чен Ын подверг жесткой критике премьер-министра КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын подверг жесткой критике некоторых членов руководства страны, включая премьер-министра Ким Док Хуна, обвинив их в безответственном отношении к собственным обязанностям. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын посетил Ансокские солончаки в уезде Ончхон, где идет восстановление после затоплений, вызванных разрушением дамбы. Там северокорейский лидер жестко раскритиковал руководящих работников за халатное и безответственное отношение к своим обязанностям. Подчеркивается, что на дамбе было ненадлежащим образом выполнено строительство дренажных сооружений.

Ким Чен Ын подчеркнул, что ущерб местным сельскохозяйственным угодьям был причинен "из-за безответственности и расхлябанности бездельников, а не из-за стихийных бедствий". "Даже в ту пору, когда особо подчеркивается в масштабе всей страны необходимость надлежащей защиты сельхозкультур, одно за другим наблюдаются явления безответственности и расхлябанности руководящих работников. Это связано и с бездарным отношением премьера к своим обязанностям и его неверным подходом к работе", - приводит агентство его слова.

Ким Чен Ын также приказал органам, включая прокуратуру, найти виновных, привлечь их к ответственности и "серьезно покарать в партийном и юридическом плане".