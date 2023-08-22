В минобороны Украины заявили об утечках информации
Министерство обороны Украины устойчиво фиксирует утечки информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы военного ведомства Анну Маляр.
По ее словам, они происходят, в том числе от военных.
«Это бывает и от других людей, у которых есть связи с военными, которые по виду разной деятельности касаются войск и могут оттуда брать информацию», — сказала она.
Маляр также указала, что некоторые утечки приводят к смертям и «срывом операций» украинской армии.
Ранее украинские военные подверглась авиаударам после публикации сообщений о введении солдат в бой в Запорожской области. О переброске на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и Bild.
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