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В минобороны Украины заявили об утечках информации

Министерство обороны Украины устойчиво фиксирует утечки информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы военного ведомства Анну Маляр.

В минобороны Украины заявили об утечках информации
© РИА Новости

По ее словам, они происходят, в том числе от военных.

«Это бывает и от других людей, у которых есть связи с военными, которые по виду разной деятельности касаются войск и могут оттуда брать информацию», — сказала она.

Маляр также указала, что некоторые утечки приводят к смертям и «срывом операций» украинской армии.

Ранее украинские военные подверглась авиаударам после публикации сообщений о введении солдат в бой в Запорожской области. О переброске на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и Bild.

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