СМИ: саммит США, Японии и Южной Кореи повышает вероятность "термоядерной войны"

"Если на этих военных учениях, в которых задействованы людские и материальные ресурсы не только США и враждебных сил, но и их сателлитов, будут реализованы пункты соглашений, cфабрикованных на переговорах [лидеров США, Японии и Южной Кореи] в [загородной резиденции американского лидера в] Кэмп-Дэвиде, то возможность вспышки термоядерной войны на Корейском полуострове будет более реальной", - говорится в нем.