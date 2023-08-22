СМИ: Киев готовится к победе Трампа и сокращению военной помощи

Киев готовится к возможным изменениям в политике Вашингтона по поддержке Украины из-за растущей вероятности победы на предстоящих президентских выборах в США в 2024 году экс-главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Politico.

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По данным издания, с надвигающимся возвращением Трампа украинские власти увеличивают собственную индустрию вооружений. Это связано с позицией бывшего американского лидера сокращать текущий объем военной поддержки Украине и добиваться скорейшего окончания конфликта. Другие кандидаты от Республиканской партии только повышают страхи украинцев о невозможности сохранения для Киева жизнеспособность армии без внешней поддержки.

Сегодня частные фирмы и бизнесмены на украинской территории играют все большую роль в поставках необходимых вооружений, занимаясь поиском технологий на мировом рынке и сборкой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов и снарядов. Как отмечает издание, сейчас помимо воздушных беспилотников есть и другие истории успеха — бронетехника украинского производства находится на передовой вместе с американскими «Брэдли», а морские беспилотники украинского производства наносили удары по российским кораблям в Черном море.