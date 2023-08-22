На "Афинском саммите" приняли антироссийскую декларацию
Половина декларации «Афинского саммита», который, по словам организаторов, был посвящен европейскому будущему региона Западных Балкан, оказалась посвящена антироссийским заявлениям и Украине, сообщает РИА Новости.
По итогам мероприятия была принята «Декларация Афинского саммита», которую подписали сербский лидер Александр Вучич, глава Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, глава правительства Румынии Марчел Чолаку, премьер-министр Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, руководитель правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски, болгарский премьер Николай Денков, глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович, а также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украина Владимир Зеленский.
В документе говорится о «вторжении России на Украину», а также о том, что выражается поддержка Украины, признательность Зеленскому «за искренние усилия по изложению принципов мира» в его «формуле мира». Также отмечается, что «не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности».
Также в декларации сказано о необходимости интеграции Западных Балкан в Европейский союз. Указывается, что «Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически соседствующие с государствами-членами ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определяемое общими возможностями и вызовами».
«Мы твердо убеждены, что спустя 20 лет после саммита в Салониках и в свете новой геополитической реальности пришло время принять смелую и амбициозную конечную цель, которая будет служить руководством, источником вдохновения и рамками», — отмечается в принятом документе.