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На "Афинском саммите" приняли антироссийскую декларацию

Половина декларации «Афинского саммита», который, по словам организаторов, был посвящен европейскому будущему региона Западных Балкан, оказалась посвящена антироссийским заявлениям и Украине, сообщает РИА Новости.

На "Афинском саммите" приняли антироссийскую декларацию
© РИА Новости

По итогам мероприятия была принята «Декларация Афинского саммита», которую подписали сербский лидер Александр Вучич, глава Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, глава правительства Румынии Марчел Чолаку, премьер-министр Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, руководитель правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски, болгарский премьер Николай Денков, глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович, а также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украина Владимир Зеленский.

В документе говорится о «вторжении России на Украину», а также о том, что выражается поддержка Украины, признательность Зеленскому «за искренние усилия по изложению принципов мира» в его «формуле мира». Также отмечается, что «не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности».

Также в декларации сказано о необходимости интеграции Западных Балкан в Европейский союз. Указывается, что «Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически соседствующие с государствами-членами ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определяемое общими возможностями и вызовами».

«Мы твердо убеждены, что спустя 20 лет после саммита в Салониках и в свете новой геополитической реальности пришло время принять смелую и амбициозную конечную цель, которая будет служить руководством, источником вдохновения и рамками», — отмечается в принятом документе.

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