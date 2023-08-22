На "Афинском саммите" приняли антироссийскую декларацию

В документе говорится о «вторжении России на Украину», а также о том, что выражается поддержка Украины, признательность Зеленскому «за искренние усилия по изложению принципов мира» в его «формуле мира». Также отмечается, что «не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности».