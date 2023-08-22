Внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) с высокой степенью вероятности приведет к увеличению занятости в мире, нежели к ее снижению. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН.

"Генеративный искусственный интеллект скорее численно увеличит, нежели ликвидирует рабочие места", - отметили эксперты.

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По их мнению, большинство рабочих мест могут быть автоматизированы лишь частично.

"Таким образом, наибольшее влияние этой технологии, скорее всего, будет заключаться не в ликвидации рабочих мест, а в потенциальном изменении их качества, особенно в том, что касается интенсивности и автономности труда", - подчеркивается в исследовании.

В МОТ обратили внимание на тот факт, что наибольшему риску ликвидации в связи с развитием генеративного ИИ подвергаются рабочие места, связанные с канцелярской работой: почти четверть выполняемых в этой сфере трудовых функций расценивается авторами доклада как "сильно уязвимые".

В странах с высокими доходами на душу населения около 5,5% вех занятых трудятся на рабочих местах, которые могут пострадать от автоматизации, связанной с развитием генеративного ИИ. В государствах же с низкими доходами "риск автоматизации затрагивает лишь около 0,4% рабочих мест".

Потенциал увеличения числа рабочих мест "почти одинаков во всех странах", и это дало основание авторам доклада предположить, что при правильной политике новая волна технологических преобразований "может принести значительные выгоды развивающимся странам".