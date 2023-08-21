На юге Франции зафиксирована рекордная жара

На юге Франции в понедельник, 21 августа, столбики термометров поднялись до рекордных показателей, пишет обозреватель Ариэль Гез в статье для BFMTV.

«Абсолютные рекорды по жаре были побиты сегодня на ряде станций Метео-Франс», - отметил автор статьи.

По его данным, в городе Лапалю в департаменте Воклюз температура поднялась до +42,7°.

В Венсобр и Пюи-Сен-Мартен в департаменте Дром столбики термометров поднялись до +42,4° и +42,5° соответственно.