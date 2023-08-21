Вучич встретился с Зеленским в Афинах

«Нам нетрудно повторить формулировку ООН о том, кто нарушил международное право и совершил вторжение, и так далее, это все ясно. Мы готовы сказать — хорошо, Сербия с этим согласна. Но есть вещи, с которыми Сербия не может согласиться. И я знаю, что вечером это будет главная тема, и я повторю позицию нашего совета национальной безопасности», — сказал Вучич.