Вучич встретился с Зеленским в Афинах
Президент Сербии Александр Вучич на полях форума в Афинах встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 21 августа сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что перед встречей сербский лидер заявил, что будет обсуждать с Зеленским ситуацию вокруг территориальной целостности государств в контексте Косово. При этом он подчеркнул, что признание независимости Косово стало бы «большим ударом» для Сербии.
«Нам нетрудно повторить формулировку ООН о том, кто нарушил международное право и совершил вторжение, и так далее, это все ясно. Мы готовы сказать — хорошо, Сербия с этим согласна. Но есть вещи, с которыми Сербия не может согласиться. И я знаю, что вечером это будет главная тема, и я повторю позицию нашего совета национальной безопасности», — сказал Вучич.
Как писала «Парламентская газета», ранее сообщалось, что встреча двух глав государств состоится 22 августа. Тогда Вучич заявлял, что признанием независимости Косово Украина закроет для себя возможность апеллировать к международному праву.