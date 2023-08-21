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Трамп договорился об освобождении под залог

Бывший президент США Дональд Трамп договорился на освобождение под залог в размере 200 тысяч долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Трамп договорился об освобождении под залог
© globallookpress.com

«Трамп согласился на залог в размере 200 тысяч долларов и другие условия освобождения после того, как его адвокаты встретились с сотрудниками офиса окружного прокурора округа Фултон 21 августа», — говорится в тексте.

Отмечается, что именно там экс-президент должен был сдаться под стражу.

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Напомним, что Трампа обвиняют по 38 пунктам. В частности, ему вменяют вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию».

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