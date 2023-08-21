Премьер Греции заявил, что Афины помогут восстановить Украину

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в восстановлении экономики Украины. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с Зеленским, передает телеканал ERTnews.

© Газета.Ru

По его словам, Греция будет участвовать в реконструкции и восстановлении Украины, используя опыт в строительном секторе. В том числе премьер пообещал помощь в восстановлении Одессы, исторический центр которой при поддержке Греции был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что компания «Греческие оборонные системы» проводит переговоры с производителями боеприпасов для того, чтобы принять участие в программе производства снарядов калибра 155 мм.

Отмечается, что компания приняла решение с целью поддержки Украины и пополнения запасов боеприпасов Европы.