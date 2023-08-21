В Южной Корее заявили о готовности КНДР использовать ядерное оружие
Южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные вооружения ради достижения цели в случае войны, в частности, ядерное оружие. Об этом политик рассказал в первый день совместных военных учений Сеула и Вашингтона, сообщает агентство «Ренхап».
«Чтобы достичь своей цели в войне, Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие», — заявил он.
С текущего года учения Ulchi будут включать в себя учения по реагированию на потенциальную северокорейскую ядерную атаку, объяснил политик.
Юн Сок Ель также отметил, что мира можно достичь только «подавляющей силой». Политик пообещал «немедленно наказать» любую «провокацию» со стороны КНДР.
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