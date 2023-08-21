В Южной Корее заявили о готовности КНДР использовать ядерное оружие

Южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные вооружения ради достижения цели в случае войны, в частности, ядерное оружие. Об этом политик рассказал в первый день совместных военных учений Сеула и Вашингтона, сообщает агентство «Ренхап».

«Чтобы достичь своей цели в войне, Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие», — заявил он.

С текущего года учения Ulchi будут включать в себя учения по реагированию на потенциальную северокорейскую ядерную атаку, объяснил политик.