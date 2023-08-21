Норвежский пингвин получил звание генерал-майора

Талисман норвежской гвардии королевский пингвин сэр Нильс Олаф III получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Королевского Эдинбургского парада военных оркестров.

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«Всемирно известный королевский пингвин <...> теперь носит высокий титул генерал-майора сэра Нильса Олафа III, барона островов Буве и официального талисмана Королевской гвардии Его Величества Норвегии», – сказано в сообщении.

Награждение прошло во время церемонии благотворительной организации по охране дикой природы в зоологическом саду Penguins Rock. В мероприятии приняли участие более 160 солдат гвардии Его Величества короля Норвегии. Как уточнил старший сержант из оркестра гвардии Фредрик Грессет, пингвина повысили «за хорошее поведение и за то, что он был превосходным примером для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке, является важной вехой в его карьере в качестве талисмана охраны».

Традиция выбирать талисман гвардии Норвегии среди пингвинов зародилась в 1913 году, когда норвежец Эдвард Сальвесен подарил Эдинбургскому зоопарку пингвина. Посещение пингвинов стало традицией для Норвежских гвардейцев, которые приезжали на Эдинбургский парад. В 1972 году во время такого посещения лейтенант Нильс Эгелен позволил гвардейцам одного «усыновить» пингвина, сделав его своим талисманом. Пингвина назвали Нильс Олаф в честь лейтенанта и короля Норвегии Олафа V. С тех пор родственники пингвина Нильса Олафа наследуют норвежские военные титулы.