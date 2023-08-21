Премьер Швеции высказался о поставках Украине истребителей Gripen

Швеция в ближайшее время не планирует отправлять ВСУ истребители Gripen, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Кристерссон пояснил, что страна стремится к соблюдению баланса в вопросе о военных поставках. Власти регулируют объемы пакетов помощи с тем, чтобы оставить в арсеналах необходимое для обороны количество вооружений.

«У нас также баланс того, что мы можем передать им, и того, что мы должны иметь сами», - уточнил премьер.

Вместе с тем, заметил глава правительства, Стокгольм допускает поставки истребителей в дальнейшем.

Напомним, что в настоящее время украинский лидер Владимир Зеленский совершает турне по европейским странам. Он посетил Нидерланды, Данию, Швецию, Грецию.

В ходе переговоров с главами государств и правительств ему удалось договориться о поставках на Украину устаревших истребителей F-16 и Gripen.