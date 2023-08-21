Зеленский заявил, что в обучении пилотов для F-16 будет участвовать Греция

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в обучении пилотов ВСУ обращению с истребителями F-16 примет участие Греция. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. Благодарю за это предложение», – заявил он.

При этом ранее украинский президент также рассказал, что пилоты и инженеры ВСУ уже проходят обучение в Дании.

Кроме того, датский премьер-министр Метте Фредериксен ранее пообещал поставить Украине 19 истребителей F-16. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.