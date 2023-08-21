В Греции поддержали членство Украины в НАТО

Греция поддерживает членство Украины в НАТО, но с этим должны согласиться другие союзники и Киеву необходимо выполнить все условия, предусмотренные в Декларации Вильнюсского саммита альянса. Об этом говорится в совместной декларации Греции и Украины, подписанной в Афинах.

«Греческая Республика поддерживает членство Украины в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия, предусмотренные в Декларации Вильнюсского саммита НАТО», — говорится в тексте.

В документе также отмечается, что конституция Украины определяет членство в альянсе в качестве стратегической цели государства. При этом Киев должен вносить «существенный вклад» в обеспечение безопасности Североатлантического региона, в том числе «усилиями по предотвращению неспровоцированного и неоправданного военного нападения России».