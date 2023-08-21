Зеленский попросил Грецию защищать зерновой коридор Киева в Черном море

"Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море, он может работать. Но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, и это действительно очень важно для черноморского коридора, в частности, для нашего города Одесса. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и системами противовоздушной обороны. Я предложил варианты, как мы можем это обсуждать, как это можно сделать", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, трансляция которой велась в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) офиса президента Украины.