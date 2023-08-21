В госдепе призвали американцев покинуть Белоруссию

В госдепартаменте США призвали граждан страны покинуть территорию Белоруссии в связи с закрытием части пограничных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. Соответствующее заявление посольства Соединенных Штатов в Минске распространено 21 августа.

В феврале 2023 года служба охраны госграницы при МВД Литвы уведомила Минск о прекращении в одностороннем порядке взаимодействия с таможенными и пограничными службами Белоруссии по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Причины такого шага в Вильнюсе не назвали.

В понедельник в белорусском МИД заявили, что решение Литвы временно закрыть пункты пропуска «Лоша-Шумскас» и «Видзы-Твярячус» продиктовано политически мотивированным желанием создать препятствия для собственных граждан, в том числе регулярно посещающих Белоруссию в рамках безвизового режима.

«Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Не выезжайте в Россию или на Украину», — говорится в заявлении госдепартамента.