Эрдоган: Турция продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки

«Мы будем прилагать усилия для возобновления в справедливых условиях зернового коридора, который будет отвечать ожиданиям всех сторон, так как мы верим, что более справедливый мир возможен», — сказал он в обращении к нации по итогам заседания кабмина страны под его председательством.