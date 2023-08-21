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Эрдоган: Турция продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки

Анкара продолжит усилия для возобновления зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы будем прилагать усилия для возобновления в справедливых условиях зернового коридора, который будет отвечать ожиданиям всех сторон, так как мы верим, что более справедливый мир возможен», — сказал он в обращении к нации по итогам заседания кабмина страны под его председательством.

Также, по словам Эрдогана, Анкара продолжит активные действия в «направлении урегулирования» конфликта на Украине.

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