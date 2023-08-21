Вучич рассказал о закрытых переговорах с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич рассказал на брифинге, что 22 августа намеревается провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

Вучич отметил, что встреча пройдет во вторник утром, 22 августа, на полях саммита региональных лидеров в Афинах.

По словам президента Сербии, он планирует обсудить наедине с Зеленским события в Косово, вопросы признания территориальной целостности, а также другие темы.

Белград уважает территориальную целостность Украины, пояснил Вучич. Он добавил, что в республике надеются на то, что Киев, в свою очередь, уважает территориальную целостность Сербии.

Сербский лидер признался, что верит в успех переговоров с украинским коллегой.