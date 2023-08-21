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Вучич анонсировал закрытые переговоры с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич рассказал на брифинге, что 22 августа намеревается провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

Вучич рассказал о закрытых переговорах с Зеленским
© РИА Новости

Вучич отметил, что встреча пройдет во вторник утром, 22 августа, на полях саммита региональных лидеров в Афинах.

По словам президента Сербии, он планирует обсудить наедине с Зеленским события в Косово, вопросы признания территориальной целостности, а также другие темы.

Белград уважает территориальную целостность Украины, пояснил Вучич. Он добавил, что в республике надеются на то, что Киев, в свою очередь, уважает территориальную целостность Сербии.

Сербский лидер признался, что верит в успех переговоров с украинским коллегой.

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Ранее Вучич неоднократно высказывался о конфликте на Украине. Он сообщал, в частности, что Белград сожалеет о конфликте между двумя братскими народами и готов оказывать Киеву гуманитарную помощь.

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