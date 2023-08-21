Вучич встретится с Зеленским в Афинах
Президент Сербии Александар Вучич 22 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита региональных лидеров в Афинах. Разговор состоится по инициативе украинской стороны.
«Хочу вас оповестить, что завтра утром по просьбе украинского президента у нас состоится двусторонняя встреча. Я планирую обсудить с Зеленским с глазу на глаз все, что в последнее время происходило вокруг Косова и Метохии, вокруг признания и непризнания территориальной целостности одних и других, а также все остальные вопросы», — приводит слова Вучича национальный сербский телеканал РТС.
Ранее председатель комитета по внешней политике верховной рады Украины Александр Мережко заявил в комментарии косовскому телеканалу T7, что в украинском парламенте все больше депутатов выступают за признание независимости Косова. По его словам, целесообразно рассмотреть возможность открытия украинской канцелярии по связи в Приштине в ответ на поддержку, которую косовские власти оказывают Киеву.
Комментируя это заявления, сербский лидер подчеркнул, что в случае признания независимости Косова Украина потеряет все и больше не сможет апеллировать к международному праву.