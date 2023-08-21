Вучич встретится с Зеленским в Афинах

«Хочу вас оповестить, что завтра утром по просьбе украинского президента у нас состоится двусторонняя встреча. Я планирую обсудить с Зеленским с глазу на глаз все, что в последнее время происходило вокруг Косова и Метохии, вокруг признания и непризнания территориальной целостности одних и других, а также все остальные вопросы», — приводит слова Вучича национальный сербский телеканал РТС.