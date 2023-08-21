Полиция Германии провела обыски у пророссийских активистов

В немецком Кёльне полиция устроила обыски у Елены Колбасниковой и её супруга Макса Шлунда. За день до этого они организовали автопробег в поддержку России. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

Отмечается, что старший прокурор Кёльна Ульф Виллун отрицает связь обысков с автопробегом.

«Рейд не связан с этой демонстрацией», – передаёт его слова Kölner Stadt-Anzeiger.

Прокурор также добавил, что причиной обысков стало расследование о возможном нарушении закона об обороте оружия.

Согласно имеющейся информации, в полицию поступило сообщение о том, что дома у пары хранится автомат Калашникова. При этом в полиции уточнили, что во время рейда в доме Колбасниковой и Шлунда действительно нашли оружие.