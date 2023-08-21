Бербок заявила о поддержке ЕС санкций ECOWAS против Нигера

"Мы поддерживаем ECOWAS в его усилиях по поиску дипломатического решения этого кризиса. Тем не менее мы также поддерживаем ECOWAS в продолжении давления, чтобы дать понять, что нельзя привыкнуть к переворотам в демократически избранных странах и что мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что не будет дальнейших нежелательных последствий, что президент Нигера наконец снова сможет жить в условиях свободы и безопасности и что демократически избранное правительство снова будет у власти", - резюмировала глава внешнеполитического ведомства Германии.