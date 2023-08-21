В МИД Турции представителям Дании и Нидерландов выразили протест

Временных поверенных в делах Дании и Нидерландов в Анкаре вызвали в МИД республики, где им выразили протест в связи с актами осквернения Корана, которые произошли в этих государствах. Об этом 21 августа сообщает телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники.

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Как писала «Парламентская газета», в последние месяцы в нескольких европейских государствах проходят акции со сжиганием священной книги, которые санкционированы местными властями. Зачастую они происходят рядом с посольством Турции.

«Дипломатам была выражена обеспокоенность по поводу продолжения этих гнусных акций, вновь заявлено, что мы решительно их осуждаем и выражаем протест», — сказано в сообщении телеканала.