В МИД Турции представителям Дании и Нидерландов выразили протест
Временных поверенных в делах Дании и Нидерландов в Анкаре вызвали в МИД республики, где им выразили протест в связи с актами осквернения Корана, которые произошли в этих государствах. Об этом 21 августа сообщает телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники.
Как писала «Парламентская газета», в последние месяцы в нескольких европейских государствах проходят акции со сжиганием священной книги, которые санкционированы местными властями. Зачастую они происходят рядом с посольством Турции.
«Дипломатам была выражена обеспокоенность по поводу продолжения этих гнусных акций, вновь заявлено, что мы решительно их осуждаем и выражаем протест», — сказано в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что в Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана. К нему подошел неизвестный в боксерских перчатках и по-арабски сказал: «Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы же играем?», после чего стал наносить ему удары.