В случае, если Запад объявит «настоящую войну» с Россией, Украину ждут серьезные последствия. Об этом высказался бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

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По его мнению, Киев, Львов, а также ряд других украинских городов исчезнут, если будут действовать в союзе с НАТО.

Риттер также предположил, что поставка Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет типа немецких Taurus не изменит баланс сил на фронте, а лишь приведет к эскалации.

«Берлин только спровоцирует более мощный ответный удар России», — пояснил он.