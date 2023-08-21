Посольство США призвало американцев покинуть Белоруссию

«Предупреждение для граждан США: правительство Литвы 18 августа закрыло пограничные переходы с Белоруссией в Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). Другие пограничные переходы остаются открытыми. Не ездите в Белоруссию. Гражданам США в Белоруссии следует немедленно покинуть страну», — сказано в сообщении посольства.

21 августа Минск в связи с закрытием погранпереходов призывает власти Литвы отказаться от создания искусственных барьеров не только для белорусов, но и для всех жителей Евросоюза.