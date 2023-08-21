В Швейцарии прокомментировали слова президента оружейного концерна RUAG о НАТО

Слова президента оружейного концерна RUAG Николя Перрена о возможности членства Швейцарии в НАТО являются неприемлемыми, поскольку ставят под сомнение нейтралитет страны и противоречат конституции. Такое заявление сделали в партии парламента государства «Демократический союз центра», передает «РИА Новости».

Ранее Перрен в интервью NZZ допустил, что в будущем у Швейцарии будут «все более тесные связи с НАТО».

В партии считают, что такими заявлениями президент RUAG «заигрывает с альянсом и подрывает нейтралитет» страны.

«Очевидно, оружейный концерн Конфедерации не извлек уроков из дела директора концерна Бриджит Бек, которой пришлось уйти в отставку за подобные высказывания. UDC решительно осуждает эти политические ошибки», — отметили там.