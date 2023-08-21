В Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана
В пригороде Стокгольма неизвестный мужчина напал на организатора акций с сожжением Корана мигранта Салвана Момика. Об этом пишет Aftonbladet.
Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, в Сёдертелье (город в Швеции, фактически пригород Стокгольма).
По данным портала, к мигранту внезапно подошел мужчина в боксерских перчатках и предложил «поиграть».
Момика не пожелал играть и попросил не приближаться к нему. Неизвестный нанес ему несколько ударов и покинул место происшествия.
Данные о состоянии потерпевшего не приводятся. Полиция начала расследование причин и обстоятельств происшествия.
Напомним, что политические активисты летом 2023 года провели несколько акций с сожжением Корана в Швеции и Дании. Международные организации осудили их действия.