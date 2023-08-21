В Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана

В пригороде Стокгольма неизвестный мужчина напал на организатора акций с сожжением Корана мигранта Салвана Момика. Об этом пишет Aftonbladet.

Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, в Сёдертелье (город в Швеции, фактически пригород Стокгольма).

По данным портала, к мигранту внезапно подошел мужчина в боксерских перчатках и предложил «поиграть».

Момика не пожелал играть и попросил не приближаться к нему. Неизвестный нанес ему несколько ударов и покинул место происшествия.

Данные о состоянии потерпевшего не приводятся. Полиция начала расследование причин и обстоятельств происшествия.