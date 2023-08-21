На Украине в течение трех дней действует чрезвычайный уровень пожарной опасности

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили на большей части территории Украины до четверга, 24 августа. Об этом заявили в «Укргидрометцентре».

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«21-24 августа на Украине (кроме Закарпатской, Днепропетровской, 21–22 августа Сумской и Черниговской, 23–24 августа Львовской и Ивано-Франковской областей) объявлен чрезвычайный уровень...» — уточнили в организации.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям обратили внимание, что 21 августа начался лесной пожар на территории Андреевского урочища в Николаевской области. При этом общая площадь возгорания составила 20 га. Для тушения огня задействовали 85 пожарных и 14 единиц специальной техники.

До этого МВД Украины сообщило, что на окраине Киева в складском помещении начался пожар. Также в украинском министерстве обратили внимание, что к ликвидации пожара на складе привлекли 22 человека и пять единиц техники.