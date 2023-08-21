Сенатор призвал США и КНР сотрудничать, а не «планировать войну»

Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что США и Китай должны объединиться для борьбы с общемировыми проблемами, а не «планировать войну против друг друга». Об этом сообщает Guardian.

Сенатор также считает, что милитаристы из этих стран подталкивают мир к холодной войне.

«Сотрудничество, необходимое для разрешения этой экзистенциальной проблемы, подрывается "ястребами" в США и Китае, которые двигают нас к катастрофической холодной войне», – заявил он.

Сандерс также добавил, что США и Китай должны договориться о сокращении бюджетов на военные цели. При этом средства, которые будут сэкономлены таким образом, сенатор призвал потратить на помощь развивающимся странам и оптимизацию использования энергоресурсов. Он подчеркнул, что международное сотрудничество является ключевым фактором, который необходим для дальнейшего выживания человечества.

«Вместо того, чтобы тратить огромные суммы денег на планирование войны друг против друга, США и Китай должны прийти к соглашению о взаимном сокращении своих военных бюджетов и использовать сэкономленные средства для агрессивных действий по повышению энергоэффективности», – предложил он.