Эрдоган объявил о переселении жителей 1,5 млн квартир в Стамбуле

Власти Турции планируют переселить жителей порядка 1,5 млн квартир в Стамбуле в сейсмостойкое жилье. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Мы отводим отдельное место Стамбулу и району Мраморного моря в наших работах по превращению Турции в сейсмостойкую страну. Применительно к Стамбулу сейчас мы планируем переселение в сейсмостойкое жилье жителей порядка 1,5 млн квартир. Терять время нельзя", - приводит телеканал TRT фрагмент беседы Эрдогана с журналистами президентского пула по поводу прогнозов о возможности сильного землетрясения в районе этого города.

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По словам главы государства, власти также намерены построить город-спутник на 500 тыс. человек по обе стороны планируемого искусственного судоходного канала "Стамбул".

"Это еще один проект в рамках мер, которые мы принимаем для защиты от [прогнозируемого] стамбульского землетрясения", - отметил президент Турции, в прошлом мэр мегаполиса с населением около 16 млн человек.

Сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула. При толчках магнитудой 7,0 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн человек. По оценке ведущего специалиста Наджи Гёрюра, вероятность землетрясения магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула превышает 60%, город к этому не готов.

О необходимости подготовки мегаполиса к сильному землетрясению власти Турции всерьез заговорили после разрушительных толчков на юго-востоке страны в феврале текущего года. Как заявлял министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки, 1,5 млн единиц (четверть) жилого фонда Стамбула находится в зоне риска. На первом этапе проекта реновации планируется построить от 300 тыс. до 350 тыс. домов, соответствующий законопроект будет рассмотрен в парламенте осенью.