Пока вы не уснули: условие НАТО по F-16 и вероятная причина происхождения COVID-19

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В НАТО выдвинули Украине условие по использованию F-16

Украина сможет использовать истребители американского производства F-16 только на своей территории, заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. Его цитирует агентство Reuters.

«Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины», — сказал глава оборонного ведомства, добавив, что это правило распространяется на все виды вооружений, поставленные НАТО.

В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину происхождения COVID-19

Естественная причина происхождения вируса COVID-19 наиболее вероятна. Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар изданию Financial Times.

Он рассказал, что до сих пор готов рассмотреть любую версию происхождения вируса, вызывающего COVID-19, в том числе и случайную утечку из лаборатории в Ухани. Но исследования, проведенные за три года, указывают, что «на самом деле естественное происхождение становится все более вероятным».

В Британии запретили чиновникам называть РФ враждебной страной

Unsplash

МИД Великобритании запретил чиновникам использовать выражение «враждебное государство» в отношении России, Китая, КНДР и Ирана. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

Теперь в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между собой служащие должны употреблять фразу «враждебные акторы». Ограничение касается в том числе министров и их советников. Собеседник газеты сообщил, что это связано с «юридической двусмысленностью» термина «враждебное государство». Кроме того, у министерства есть опасения «огорчить Китай» такими словами.

Российские силы начали активные боевые действия под Купянском

Вооруженные силы России (ВС РФ) начали активные боевые действия у поселка Синьковка под Купянском. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Президент Бразилии захотел лично поговорить с Путиным

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва захотел лично поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на саммите БРИКС в ЮАР. Об этом сообщает газета TimesLIVE.

«Министр [иностранных дел России Сергей] Лавров — очень важный и опытный дипломат, но было бы очень важно, чтобы Россия участвовала в этой встрече со своим президентом. Мы собираемся обсуждать важные мировые вопросы (...), и я очень хотел бы иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным», — сказал бразильский политик.

ФСБ задержала начальника Одесской железной дороги по делу о диверсии

ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги по делу об организации диверсии на станции Херсон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Херсонской области.

Сотрудники спецслужбы задержали гражданина Украины 1961 года рождения, который в феврале 2022-го был одним из руководителей Одесской железной дороги (занимает ли он сейчас эту же должность, не уточняется).

Курс евро резко вырос

В ходе торгов 21 августа курс евро превысил отметку 103 рубля. На максимуме валюта поднималась до 103,1 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В то же время доллар движется к отметке 95 рублей, юань — к 13 рублям. На момент написания материала европейская валюта достигала 102,35 рубля, американская — 94 рубля, китайская — 12,84 рубля.

Бригада ВСУ попала под удары из-за публикаций в СМИ

Распространение украинскими военными снимков техники 82-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и публикация статьи Forbes о вводе формирования в бой привели к удару по ним. Как сообщает ТАСС, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ обнаружили их и нанесли не менее пяти ударов.

Как ранее заявляли СМИ, бригаду задействовали в ходе боев за село Работино Запорожской области. Forbes сообщила со ссылкой на эксперта, что это последнее крупное резервное формирование, подготовленное для контрнаступления.

Названо число пострадавших при падении обломков дрона в Подмосковье

Телеграм-канал Воробьёв LIVE

В результате перехвата силами ПВО на западе и северо-западе Московской области беспилотников есть двое пострадавших. Один из них госпитализирован, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам губернатора, силами противовоздушной обороны были перехвачены два беспилотника.

Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

tatmsk.tatarstan.ru

Создатель КАМАЗа Лев Борисович Васильев умер на 99-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства Татарстана в России.