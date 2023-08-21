Королева Дании прервала отпуск и устроила Зеленскому обед в замке

Королева Дании Маргрете II прервала свой отпуск во Франции ради приема украинского лидера Владимира Зеленского в королевском дворце Кристиансборг. Об этом сообщает радио DR.

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Королевская семья подтвердила радио, что королева прервала свой отпуск, чтобы принять президента Украины и первую леди. После приема королева Маргрете устраивает обед в замке, в котором «принимают участие и украинские гости».