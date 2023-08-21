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Почти четверть украинских мостов находится в критическом состоянии

Около 24% мостовых сооружений на Украине находятся в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на заявление министерства инфраструктуры страны пишет РИА Новости.

Почти четверть украинских мостов находится в критическом состоянии
© globallookpress.com

По данным ведомства, реальное состояние украинских мостов оценила специальная комиссия.

«24% находятся в критическом состоянии – являются неработающими или частично работающими», - озвучили выводы комиссии в министерстве.

Ранее директор предприятия «Государственный дорожный научно-исследовательский институт» Артем Безуглый отметил, что специалисты обследовали по всей Украине 23 тысячи мостов из 28 тысяч. По его словам, самая критическая ситуация с объектами этого типа была зафиксирована в Киеве.

Так, по информации экспертов, в аварийном состоянии находятся столичные мост Метро и мост Патона.

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