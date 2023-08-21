В Абхазии назвали размер российской финансовой помощи с 2008 года

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что с 2008 года Россия направила республике финансовую помощь на «очень большую сумму» - 110 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ардзинба отметил, что у Абхазии и России есть «очень серьезная договорно-правовая база», включающая два основных документа - соглашения «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» 2008 года и «О союзничестве и стратегическом партнерстве» 2014-го.

«В этих соглашениях записана всеобъемлющая поддержка Республике Абхазия. И Российская Федерация полностью эти обязательства выполняет», - подчеркнул министр.

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач ранее рассказал, что в 2021 году объем российской финансовой помощи Абхазии составил более пяти миллиардов рублей, а за первое полугодие 2022-го - около 2,6 миллиарда рублей.