МИД Австрии заявил о невозможности Европы резко оборвать диалог с Россией

«Мы не можем обсуждать климатические изменения или какие-либо другие вопросы, не подключив к дискуссиям Россию», - пояснил министр иностранных дел Австрии, выразив уверенность, что в будущем для диалога понадобится Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, где все еще продолжается обмен мнениями между странами Запада и Москвой.