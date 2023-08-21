МИД Австрии заявил о невозможности Европы резко оборвать диалог с Россией

Глава МИД Австрии: «Невозможно отменить Россию»
Европейские страны не могут резко оборвать диалог с Россией и выстраивать после украинского кризиса новую архитектуру безопасности без ее участия. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, пишет ТАСС.
Такое мнение глава МИД Австрии высказал в ходе своего выступления в Международном университете имени Менендес-и-Пелайо.
«Мы не можем отменить Россию, мы не можем резко прекратить диалог с ней (…) Если мы это сделаем, то мы, вероятно, исключим [из этой системы] и Центральную Азию, и Южный Кавказ», - заметил Шалленберг.
Дипломат напомнил, что Россия продолжает оставаться «крупнейшим соседом» европейских стран, лидером по числу ядерных боеголовок и «все еще является членом Совета Безопасности ООН».
«Мы не можем обсуждать климатические изменения или какие-либо другие вопросы, не подключив к дискуссиям Россию», - пояснил министр иностранных дел Австрии, выразив уверенность, что в будущем для диалога понадобится Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, где все еще продолжается обмен мнениями между странами Запада и Москвой.
Ранее представитель Австрийской партии свободы Роман Хайдер сообщил, что страна не сможет отказаться от российского газа. Он пояснил, что альтернативы поставкам из России в настоящее время нет.