МИД Австрии заявил о невозможности Европы резко оборвать диалог с Россией
Страны Европы не могут резко оборвать диалог с Россией, когда идет речь о создании архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. О невозможности европейских стран «отменить Россию» заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, сообщает ТАСС.
«Мы не можем отменить Россию, мы не можем резко прекратить диалог с ней. Если мы это сделаем, то мы, вероятно, исключим из этой системы и Центральную Азию, и Южный Кавказ», — отметил дипломат.
Он добавил, что Россия останется крупнейшим соседом Европы в географическом плане, останется лидером по числу ядерных боеголовок. По его словам, невозможно обсуждать климатические изменения или какие-либо другие вопросы, не подключив к дискуссиям Россию.
Lenta.ru: главные новости