В Британии запретили чиновникам называть РФ враждебной страной

МИД Великобритании запретил чиновникам использовать выражение «враждебное государство» в отношении России, Китая, КНДР и Ирана. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

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Теперь в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между собой служащие должны употреблять фразу «враждебные акторы». Ограничение касается в том числе министров и их советников. Собеседник газеты сообщил, что это связано с «юридической двусмысленностью» термина «враждебное государство». Кроме того, у министерства есть опасения «огорчить Китай» такими словами.

«Государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, они просто совершают враждебные действия», — передал источник объяснение МИД.

Газета отмечает, что эта мера является одним из шагов по улучшению отношений с Китаем. Сам запрет последовал за документом, который подал один из чиновников в ведомство — там фигурировала фраза «враждебное государство». МИД его отклонил.